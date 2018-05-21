Министр природных ресурсов и экологии России рассказал о своих задачах на новом посту

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в беседе с URA.RU рассказал о своих задачах на новом посту.

«Задачи глобальные и очень непростые. Связанные с природными ресурсами и с Арктикой», — заявил он.

По его словам, речь идёт о геологии, свалках с мусором, выбросах в атмосферу.

Ранее заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал кадровые изменения в правительстве России.