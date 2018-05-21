Министр природных ресурсов и экологии России рассказал о своих задачах на новом посту

Короткая ссылка
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в беседе с URA.RU рассказал о своих задачах на новом посту.

«Задачи глобальные и очень непростые. Связанные с природными ресурсами и с Арктикой», — заявил он.

По его словам, речь идёт о геологии, свалках с мусором, выбросах в атмосферу.

Ранее заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал кадровые изменения в правительстве России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных