Министр природных ресурсов и экологии России рассказал о своих задачах на новом посту
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в беседе с URA.RU рассказал о своих задачах на новом посту.
«Задачи глобальные и очень непростые. Связанные с природными ресурсами и с Арктикой», — заявил он.
По его словам, речь идёт о геологии, свалках с мусором, выбросах в атмосферу.
Ранее заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал кадровые изменения в правительстве России.
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