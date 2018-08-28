Санкт-Петербург назвали самым популярным туристическим городом в России по итогам лета, сообщают «Невские новости».

По данным сервиса Tvil.ru, в первую десятку попали семь городов — участников чемпионата мира по футболу 2018 года.

Помимо Санкт-Петербурга, это Москва, Казань, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону и Волгоград.

В топ также попали Петрозаводск, Краснодар и Воронеж.

Список составлен на основе данных по количеству забронированных ночей в отелях и апартаментах. Курортные города в рейтинг включать не стали.

Ранее Nation News сообщал, что Санкт-Петербург посетили более 700 тыс. человек во время ЧМ-2018.