Исследование показало, жители каких городов России чаще всего переезжают в Москву
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- globallookpress.com
Отмечается, что для составления рейтинга эксперты проанализировали данные пользователей социальной сети «ВКонтакте».
«Проанализировав профили, где в графе «Город проживания» указана Москва, и сравнив с населённым пунктом, указанным в графе «Родной город», Strelka Mag составил рейтинг городов, откуда россияне чаще всего перебираются в столицу», — говорится в тексте.
Первое место в соответствующем рейтинге занял Санкт-Петербург. Из города в столицу переехали более 168 тыс. человек.
Второе — Екатеринбург, из которого уехали более 40 тыс. жителей.
Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород с аналогичными показателями.
В первую десятку также вошли Краснодар, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самара и Уфа.
В августе портал «Невские новости» передавал, что Санкт-Петербург назвали самым популярным туристическим городом России по итогам лета.