Исследование показало, жители каких городов России чаще всего переезжают в Москву

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По данным исследования, проведённого Socialdatahub и Strelka Mag, стало известно, жители каких российских городов чаще всего переезжают в столицу.
Исследование показало, жители каких городов России чаще всего переезжают в Москву
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Отмечается, что для составления рейтинга эксперты проанализировали данные пользователей социальной сети «ВКонтакте».

«Проанализировав профили, где в графе «Город проживания» указана Москва, и сравнив с населённым пунктом, указанным в графе «Родной город», Strelka Mag составил рейтинг городов, откуда россияне чаще всего перебираются в столицу», — говорится в тексте.

Первое место в соответствующем рейтинге занял Санкт-Петербург. Из города в столицу переехали более 168 тыс. человек.

Второе — Екатеринбург, из которого уехали более 40 тыс. жителей.

Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород с аналогичными показателями.

В первую десятку также вошли Краснодар, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самара и Уфа.

В августе портал «Невские новости» передавал, что Санкт-Петербург назвали самым популярным туристическим городом России по итогам лета.

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