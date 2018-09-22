СМИ составили список самых криминогенных городов мира
- Сан-Педро-Сула
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Отмечается, что в первую пятёрку городов с наиболее высоким уровнем преступности в 2018 году вошли Сан-Педро-Сула (Гондурас), Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР).
Всего в рейтинге отмечены 327 городов.
Москва и Санкт-Петербург занимают 144-е и 198-е места соответственно.
Последняя строчка в списке досталась Абу-Даби (ОАЭ).
В августе m24 со ссылкой на пресс-службу Ростуризма сообщало о ливнях и наводнениях в индийском штате Керала.