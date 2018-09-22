СМИ составили список самых криминогенных городов мира

Эксперты исследовательского портала Numbeo составили список наиболее опасных городов мира.

Отмечается, что в первую пятёрку городов с наиболее высоким уровнем преступности в 2018 году вошли Сан-Педро-Сула (Гондурас), Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР).

Всего в рейтинге отмечены 327 городов.

Москва и Санкт-Петербург занимают 144-е и 198-е места соответственно.

Последняя строчка в списке досталась Абу-Даби (ОАЭ).

В августе m24 со ссылкой на пресс-службу Ростуризма сообщало о ливнях и наводнениях в индийском штате Керала.