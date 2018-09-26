Жириновский отказался от мандата в парламенте Кузбасса

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и член партии Алексей Диденко отказались от мандатов депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области. Об этом сообщил председатель областного избиркома Пётр Батырев.
Жириновский отказался от мандата в парламенте Кузбасса
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«В связи с поступившими заявлениями Жириновского Владимира Вольфовича и Диденко Алексея Николаевича об отказе от получения депутатского мандата приняты постановления о передаче вакантного мандата Карпову Станиславу Артуровичу, Клейстеру Роману Юрьевичу», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Глебу Колпинскому передан мандат Дмитрия Кузьмина, который прошёл в облсовет, но был назначен сенатором от законодательной власти региона.

Выборы в региональный парламент прошли в единый день голосования 9 сентября. В пятом созыве законодательного собрания распределено 46 мест. 

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