Памфилова заявила об отсутствии сомнений в том, что выборы главы Приморья состоялись

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила об отсутствии сомнений в том, что выборы губернатора Приморского края состоялись.

«Выборы состоялись, другое дело, признаем ли мы их результаты или не признаем — в целом или по отдельным участкам, — накажем ли кого-то и признаем ли кого-то победителем», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 51,61% голосов избирателей.

Впоследствии стало известно, что при обработке 99,03% бюллетеней кандидат на пост губернатора региона от «Единой России» Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента.