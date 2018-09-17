Памфилова заявила об отсутствии сомнений в том, что выборы главы Приморья состоялись

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Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила об отсутствии сомнений в том, что выборы губернатора Приморского края состоялись.
Памфилова заявила об отсутствии сомнений в том, что выборы главы Приморья состоялись
  • РИА Новости

«Выборы состоялись, другое дело, признаем ли мы их результаты или не признаем — в целом или по отдельным участкам, — накажем ли кого-то и признаем ли кого-то победителем», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов главы Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 51,61% голосов избирателей.

Впоследствии стало известно, что при обработке 99,03% бюллетеней кандидат на пост губернатора региона от «Единой России» Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента.

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