Эксперт молочного рынка оценила результаты проверки творога в российских магазинах

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Анастасия Румянцева
Независимый эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова прокомментировала в беседе с RT исследование организации Роскачество 73 марок творога, которые занимают более 70% рынка.
Эксперт молочного рынка оценила результаты проверки творога в российских магазинах
  • ©pixabay.com

«Творог — одна из тех позиций, которая на фоне стагнации других продолжает расти. Тот факт, что здесь наблюдается высокий процент фальсификации, особенно досаден. Выводы о том, что у нас 37% подделок, с моей точки зрения, ещё достаточно оптимистичные. Но они зависят от того, как построено исследование, где отбираются образцы, в каких регионах», — отметила Рыбалова.

По словам эксперта, потребитель при выборе творога должен обращать внимание на цену и производителя.

«Одним из ориентиров может выступать цена. Это всё-таки некий гарант качества. Вторым — может быть известность фирмы-производителя. У крупных и транснациональных компаний меньше подделок», — пояснила Рыбалова.

Эксперт также добавила, что при росте объёмов производства молока государство стало усиливать контроль за производством и качеством молочной продукции.

«Думаю, что эта тенденция будет крепнуть. Государство помогает нашим животноводам, оказывая поддержку по компенсации капитальных затрат, по выдаче льготных кредитов. Оно крайне заинтересовано в том, чтобы произведённое молоко было востребовано», — заключила Рыбалова.

Ранее Роскачество рассказало о результатах проверки 73 марок творога.

Анализ показал, что на «Знак качества» могут претендовать товары лишь 17 российских торговых марок. При этом один творог белорусской марки соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества.

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