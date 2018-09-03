Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва на Заводе в Дзержинске

Врачи заявили, что состояние троих пострадавших в результате взрыва на Заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске оценивается как удовлетворительное.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения Нижегородской области.

«По данным на 10:00 3 сентября, состояние троих пострадавших в результате происшествия на Заводе имени Я.М. Свердлова, госпитализированных в травматолого-ортопедическое отделение БСМП города Дзержинска, оценивается как удовлетворительное, стабильное», — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что у двух человек наблюдается положительная динамика.

Четвёртая пострадавшая, по данным министерства, находится в Российском ожоговом центре.

Ранее сообщалось, что при взрыве на оборонном Заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека.

Впоследствии стало известно об обнаружении тел ещё двух погибших.