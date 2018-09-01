Власти выплатят компенсации семьям погибших при взрыве на заводе в Дзержинске

Правительство Нижегородской области выплатит по 200 тыс. рублей семьям погибших при взрыве на Заводе имени Свердлова в Дзержинске, пострадавшие получат по 100 тыс. рублей.

«Семьям погибших во время происшествия на Заводе имени Я.М. Свердлова будет оказана материальная помощь правительства Нижегородской области в размере 200 тыс., пострадавшим — в размере 100 тыс. рублей», — сообщается на сайте регионального правительства.

Помимо этого материальную помощь планируют оказать и власти Дзержинска. Семьи погибших получат по 100 тыс., пострадавшие — по 50 тыс. рублей.

В Дзержинске объявлен трёхдневный траур по погибшим.

Ранее сообщалось, что при взрыве на оборонном Заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека, трое пострадали и трое пропали без вести.