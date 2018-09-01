Власти выплатят компенсации семьям погибших при взрыве на заводе в Дзержинске
- РИА Новости
«Семьям погибших во время происшествия на Заводе имени Я.М. Свердлова будет оказана материальная помощь правительства Нижегородской области в размере 200 тыс., пострадавшим — в размере 100 тыс. рублей», — сообщается на сайте регионального правительства.
Помимо этого материальную помощь планируют оказать и власти Дзержинска. Семьи погибших получат по 100 тыс., пострадавшие — по 50 тыс. рублей.
В Дзержинске объявлен трёхдневный траур по погибшим.
Ранее сообщалось, что при взрыве на оборонном Заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека, трое пострадали и трое пропали без вести.