Власти выплатят компенсации семьям погибших при взрыве на заводе в Дзержинске

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Правительство Нижегородской области выплатит по 200 тыс. рублей семьям погибших при взрыве на Заводе имени Свердлова в Дзержинске, пострадавшие получат по 100 тыс. рублей.
Власти выплатят компенсации семьям погибших при взрыве на заводе в Дзержинске
  • РИА Новости

«Семьям погибших во время происшествия на Заводе имени Я.М. Свердлова будет оказана материальная помощь правительства Нижегородской области в размере 200 тыс., пострадавшим — в размере 100 тыс. рублей», — сообщается на сайте регионального правительства.

Помимо этого материальную помощь планируют оказать и власти Дзержинска. Семьи погибших получат по 100 тыс., пострадавшие — по 50 тыс. рублей.

В Дзержинске объявлен трёхдневный траур по погибшим. 

Ранее сообщалось, что при взрыве на оборонном Заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека, трое пострадали и трое пропали без вести.

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