В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске

В Минздраве Нижегородской области сообщили, что в результате взрыва на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске пострадали шесть человек.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Во время происшествия на заводе им. Я.М. Свердлова пострадали шесть человек», — заявили в ведомстве.

По данным регионального Минздрава, двое пострадавших обратились за амбулаторной помощью, троих доставили в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска, их состояние оценивают как средней тяжести.

Одного пострадавшего перевели в Российский ожоговый центр (Университетскую клинику Приволжского исследовательского медицинского университета), он находится в тяжёлом, стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что при взрыве на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека, трое пострадали и трое пропали без вести.