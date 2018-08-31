В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Во время происшествия на заводе им. Я.М. Свердлова пострадали шесть человек», — заявили в ведомстве.
По данным регионального Минздрава, двое пострадавших обратились за амбулаторной помощью, троих доставили в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска, их состояние оценивают как средней тяжести.
Одного пострадавшего перевели в Российский ожоговый центр (Университетскую клинику Приволжского исследовательского медицинского университета), он находится в тяжёлом, стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что при взрыве на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека, трое пострадали и трое пропали без вести.