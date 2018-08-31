После взрыва на заводе в Нижегородской области два человека числятся пропавшими без вести

В СК России заявили, что двое рабочих завода имени Свердлова в Дзержинске числятся пропавшими без вести после взрыва на предприятии.

«По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое рабочих, четверо пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Два работника считаются без вести пропавшими», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Причины инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что при взрыве на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека, трое пострадали и трое пропали без вести.