После взрыва на заводе в Нижегородской области два человека числятся пропавшими без вести
- РИА Новости
«По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое рабочих, четверо пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Два работника считаются без вести пропавшими», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Причины инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что при взрыве на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека, трое пострадали и трое пропали без вести.