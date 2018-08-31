Убит глава ДНР Александр Захарченко

После взрыва на заводе в Нижегородской области два человека числятся пропавшими без вести

Короткая ссылка
В СК России заявили, что двое рабочих завода имени Свердлова в Дзержинске числятся пропавшими без вести после взрыва на предприятии.
После взрыва на заводе в Нижегородской области два человека числятся пропавшими без вести
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое рабочих, четверо пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Два работника считаются без вести пропавшими», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Причины инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что при взрыве на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека, трое пострадали и трое пропали без вести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить