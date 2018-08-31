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Названа возможная причина взрыва на заводе в Нижегородской области

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Главный инженер, и.о. директора Завода имени Свердлова Михаил Лебедев заявил, что взрыв на предприятии произошёл при подготовке к уничтожению противотанковых мин.
Названа возможная причина взрыва на заводе в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Трудно сказать, что произошло: или было какое-то воздействие, или, может, не то поступило. Хотя пришли справки, что мины не представляют опасности и можно транспортировать их для уничтожения», — сообщил Лебедев.

По его словам противотанковые фугасные мины поступили из Минобороны для ликвидации.

Он пояснил, что мины приходят в разрушенных ящиках, которые необходимо аккуратно переложить и отправить на площадку для уничтожения. 31 августа должно было стать последним днём операции по ликвидации снарядов.

Ранее сообщалось, что при взрыве на оборонном Заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека, трое пострадали и трое пропали без вести.

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