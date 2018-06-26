Медведев: кабмин при изменении пенсионного законодательства старается учесть интересы всех сторон

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Правительство России старается максимально учесть интересы работников и работодателей при внесении изменений в пенсионное законодательство. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Медведев: кабмин при изменении пенсионного законодательства старается учесть интересы всех сторон
  • РИА Новости

«Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и работодателей, и интересы государства в целом», — цитирует Медведева РИА Новости.

Премьер также подчеркнул, что важно не потерять ни одного профессионала, а также приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приёме на работу.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что возраст ни в коем случае не должен быть причиной увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена», — сказал Медведев.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов рассказал об индексации пенсий в 2019 году.

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