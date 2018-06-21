Силуанов рассказал об индексации пенсий в 2019 году

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Министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания в Госдуме рассказал об индексации пенсий в 2019 году.
Силуанов рассказал об индексации пенсий в 2019 году
  • РИА Новости

«Наша задача в следующем году — увеличить (ежемесячную. — RT) пенсию в среднем на тысячу рублей. Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях, своем указе. Такой рост составит рост пенсий примерно на уровне семь процентов к уровню текущего года», — цитирует РИА Новости министра.

19 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в стране находится на уровне 2,5%.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что для пенсионных накоплений будет создана новая инфраструктура. По её словам, будет «доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды».

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