Опрос показал, какой способ россияне считают наилучшим для сбережения денег

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина россиян полагают, что банковский вклад является одним из лучших способов обращения со свободными средствами.

«Отношение россиян к банкам с начала 2018 года достаточно стабильно: так, с января по май 2018 года доля респондентов, считающих вариант вклада на счёт лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 45-51%, непосредственно в мае — 48%», — цитирует РИА Новости материалы исследования.

Также отмечается, что 66% респондентов заявили о необходимости экономить средства и сокращать расходы.

Около 25% участников опроса, напротив, считают целесообразным скорее потратить полученную зарплату или пенсию.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ передавала, что число россиян предсреднего класса выросло на 9%.