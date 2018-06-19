Опрос показал, какой способ россияне считают наилучшим для сбережения денег

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По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина россиян полагают, что банковский вклад является одним из лучших способов обращения со свободными средствами.

«Отношение россиян к банкам с начала 2018 года достаточно стабильно: так, с января по май 2018 года доля респондентов, считающих вариант вклада на счёт лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 45-51%, непосредственно в мае — 48%», — цитирует РИА Новости материалы исследования.

Также отмечается, что 66% респондентов заявили о необходимости экономить средства и сокращать расходы.

Около 25% участников опроса, напротив, считают целесообразным скорее потратить полученную зарплату или пенсию.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ передавала, что число россиян предсреднего класса выросло на 9%.

 

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