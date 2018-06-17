Голикова рассказала о планах по созданию новой инфраструктуры для пенсионных накоплений

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Для пенсионных накоплений будет создана новая инфраструктура, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова рассказала о планах по созданию новой инфраструктуры для пенсионных накоплений
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«Прорабатывается законопроект, который предполагает создание новой инфраструктуры пенсионных накоплений. Я имею в виду новый механизм», — сказала она в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.

По её словам, будет «доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды».

Как передаёт РИА Новости, Голикова также заверила, что власти будут бороться с работодателями, которые ущемляют работников из-за возраста.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по труду начнёт рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе в понедельник, 18 июня.

Внесённый в нижнюю палату парламента проект предлагает повысить пенсионный возраст до уровня 65 лет для мужчин и 63 — для женщин.

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