Правительство вносит в Госдуму законопроект о пенсионной реформе
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Уточняется, что распоряжение о внесении законопроекта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого, в соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях», назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 — для женщин», — указывается в заявлении.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты ожидают внесения проекта о пенсионной реформе в нижнюю палату парламента 16 июня.
14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года.