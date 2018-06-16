Правительство вносит в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

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Правительство России вносит в Государственную думу проект закона о пенсионной реформе.
Правительство вносит в Госдуму законопроект о пенсионной реформе
  • © Russian State Duma Photo Service
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Уточняется, что распоряжение о внесении законопроекта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого, в соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях», назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 — для женщин», — указывается в заявлении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты ожидают внесения проекта о пенсионной реформе в нижнюю палату парламента 16 июня.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года.

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