В Госдуме ожидают внесения проекта о повышении пенсионного возраста 16 июня

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты ожидают внесения проекта о повышении пенсионного возраста в нижнюю палату парламента 16 июня.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В Госдуме ожидают, что завтра, 16 июня, после заседания российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений правительство России внесёт в Государственную думу законопроект по пенсионной реформе», — сказал он.

Володин также уточнил, что Совет нижней палаты парламента собирается изучить данный вопрос уже 18 июня, после чего направит его в законодательные собрания регионов.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года. Начать переходный период планируется со следующего года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.