В Госдуме оценили предложение о повышении пенсионного возраста

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в интервью RT прокомментировал предложение правительства России повысить пенсионный возраст.

«Мы понимаем необходимость изменения. Можно сравнить пенсионный возраст в других странах. В Америке и Великобритании он уже давно составляет 65 лет как для мужчин, так и для женщин. В Дании вообще 67 лет, ряд стран тоже сейчас идут к этому возрасту», — сказал он.

Гутенёв также обратил внимание, что этот законопроект поможет решить проблему нехватки высококвалифицированных работников.

Ранее правительство России предложило повысить пенсионный возраст. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев пояснил, что начать переходный период планируется с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.