Кабмин предлагает разрешить россиянам со стажем 45 лет выходить на пенсию раньше

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предлагает гражданам с трудовым стажем более 40—45 лет предоставить возможность выйти на пенсию на два года раньше.

«В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж — 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин, — выйти на пенсию на два года раньше», — цитирует РИА Новости Медведева.

Российский премьер также считает, что повышение пенсионного возраста поможет поднять пенсии и сбалансировать рынок труда.

Ранее Медведев анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года.

Кроме того, правительство повысит ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%.