Кудрин рассказал, сколько бюджет России сэкономит благодаря повышению пенсионного возраста

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин назвал сумму, которую бюджет России сэкономит благодаря повышению пенсионного возраста.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Эти деньги бюджета — в первые годы это будет больше 100 миллиардов рублей, потом это каждый год будет наращиваться, к 2024 году это примерно, если в нынешних ценах говорить, будет около триллиона рублей в год», — сказал он.

По словам Кудрина, значительная часть этих средств пойдёт на повышение пенсий и на улучшение медицинских услуг.

«По мере старения населения требуется и увеличение медицинских услуг. Получается, и через повышение пенсий, и через улучшение медицинских услуг мы должны больше заботиться о пенсионерах... Основной эффект, полученный от повышения пенсионного возраста, пойдёт на поддержку пенсионеров», — добавил он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года. Начать переходный период планируется с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.