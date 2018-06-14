Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал выгодной для граждан пенсионную реформу в России, о начале которой объявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», — написал Кудрин в Twitter.

Ранее Медведев анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года.

В её рамках правительство предлагает гражданам с трудовым стажем более 40—45 лет предоставить возможность выйти на пенсию на два года раньше.

Также премьер призвал Госдуму и Совфед поддержать инициативы по повышению пенсионного возраста.