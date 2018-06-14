Кудрин назвал выгодной для граждан пенсионную реформу в России
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- globallookpress.com
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», — написал Кудрин в Twitter.
Ранее Медведев анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года.
В её рамках правительство предлагает гражданам с трудовым стажем более 40—45 лет предоставить возможность выйти на пенсию на два года раньше.
Также премьер призвал Госдуму и Совфед поддержать инициативы по повышению пенсионного возраста.