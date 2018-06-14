Медведев призвал Госдуму и Совфед поддержать инициативы по повышению пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Госдуму и Совет Федерации поддержать инициативы по повышению пенсионного возраста.

«Отдельно хочу обратиться к коллегам из Государственной думы и Совета Федерации, прежде всего к коллегам из фракции «Единая Россия» и другим тоже. Рассчитываю, что парламент эти инициативы поддержит, рассчитываю на то, что «Единая Россия» также предпримет все усилия для поддержки этих законопроектов», — цитирует РИА Новости Медведева.

Ранее российский премьер анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года.

Кроме того, кабмин предлагает гражданам с трудовым стажем более 40—45 лет предоставить возможность выйти на пенсию на два года раньше.