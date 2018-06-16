Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о пенсионной реформе 18 июня

Комитет Государственной думы по труду начнёт рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе в понедельник, 18 июня. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Ярослав Нилов.

«В понедельник утром мы проведём (заседание), такой это технический момент. Проверим на соответствие всем нормам и предложим совету (Думы) направить в рассылку. Обсуждать по существу (законопроект) мы не будем», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что после данной процедуры документ может быть направлен в регионы.

Впоследствии, по словам Нилова, законопроект будет рассмотрен по существу в Госдуме.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе.