Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о пенсионной реформе 18 июня
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«В понедельник утром мы проведём (заседание), такой это технический момент. Проверим на соответствие всем нормам и предложим совету (Думы) направить в рассылку. Обсуждать по существу (законопроект) мы не будем», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что после данной процедуры документ может быть направлен в регионы.
Впоследствии, по словам Нилова, законопроект будет рассмотрен по существу в Госдуме.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе.