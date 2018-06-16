Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о пенсионной реформе 18 июня

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Комитет Государственной думы по труду начнёт рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе в понедельник, 18 июня. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Ярослав Нилов.
Комитет Госдумы рассмотрит законопроект о пенсионной реформе 18 июня
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«В понедельник утром мы проведём (заседание), такой это технический момент. Проверим на соответствие всем нормам и предложим совету (Думы) направить в рассылку. Обсуждать по существу (законопроект) мы не будем», — рассказал собеседник агентства. 

Отмечается, что после данной процедуры документ может быть направлен в регионы.

Впоследствии, по словам Нилова, законопроект будет рассмотрен по существу в Госдуме. 

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе. 

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