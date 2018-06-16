В пресс-службе Минтруда сообщили, что повышение в 2019 году пенсий на тысячу рублей в месяц затронет неработающих пенсионеров.

«Повышение в 2019 году ежемесячных страховых пенсий в среднем на тысячу рублей планируется производить через индексацию пенсий. Это означает, что повышение пенсий затронет неработающих пенсионеров», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минтруда.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что годовой доход российского пенсионера вырастет в 2019 году примерно на 12 тыс. рублей.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе.