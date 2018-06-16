Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии в 2019 году

Годовой доход российского пенсионера возрастёт в 2019 году примерно на 12 тыс. рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

По её словам, в рамках прогнозов социально-экономического развития по состоянию на май среднее увеличение пенсий оценивается в тысячу рублей.

«Это означает, что каждый пенсионер, в зависимости от стажа, размера страховых взносов, получит по 12 тысяч в год в 2019 году», — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 — для женщин.

В Центробанке заявили, что данные меры могут внести вклад в ускорение темпов экономического роста.

По словам главы Счётной палаты Алексея Кудрина, это выгодное для граждан решение, которое позволит повысить пенсии.