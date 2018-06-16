Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии в 2019 году
- РИА Новости
По её словам, в рамках прогнозов социально-экономического развития по состоянию на май среднее увеличение пенсий оценивается в тысячу рублей.
«Это означает, что каждый пенсионер, в зависимости от стажа, размера страховых взносов, получит по 12 тысяч в год в 2019 году», — цитирует Голикову РИА Новости.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о пенсионной реформе. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 — для женщин.
В Центробанке заявили, что данные меры могут внести вклад в ускорение темпов экономического роста.
По словам главы Счётной палаты Алексея Кудрина, это выгодное для граждан решение, которое позволит повысить пенсии.