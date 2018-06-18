В Совфеде оценили слова Голиковой о планах отказа от системы расчёта пенсий в баллах

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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН оценил слова вице-премьера России Татьяны Голиковой о планах отказа от системы расчёта пенсий в баллах.
В Совфеде оценили слова Голиковой о планах отказа от системы расчёта пенсий в баллах
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«Я думаю, что Татьяна Алексеевна имеет в виду значительное упрощение методики, согласно которой будущий пенсионер мог бы более простым методом определять свою будущую пенсию», — заявил сенатор.

По его словам, речь идёт о системе, похожей на то, что было до этого.

Как пояснил Рязанский, это некая сумма средств, заработанных на взносах гражданина.

«Естественно, с некими ограничениями, потому что система солидарная, и в данном случае она предусматривает более высокие заработки и взносы, соответственно», — отметил сенатор.

Они должны нивелироваться в общей системе, чтобы не получилось так, что малооплачиваемые сотрудники не смогли обеспечить себе пенсионную историю, добавил Рязанский.

В марте руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил программу индивидуального пенсионного капитала в России.

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