В Совфеде оценили слова Голиковой о планах отказа от системы расчёта пенсий в баллах
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«Я думаю, что Татьяна Алексеевна имеет в виду значительное упрощение методики, согласно которой будущий пенсионер мог бы более простым методом определять свою будущую пенсию», — заявил сенатор.
По его словам, речь идёт о системе, похожей на то, что было до этого.
Как пояснил Рязанский, это некая сумма средств, заработанных на взносах гражданина.
«Естественно, с некими ограничениями, потому что система солидарная, и в данном случае она предусматривает более высокие заработки и взносы, соответственно», — отметил сенатор.
Они должны нивелироваться в общей системе, чтобы не получилось так, что малооплачиваемые сотрудники не смогли обеспечить себе пенсионную историю, добавил Рязанский.
В марте руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил программу индивидуального пенсионного капитала в России.