Голикова заявила о планах отказа от системы расчёта пенсий в баллах в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что правительство планирует отказаться от балльной системы расчёта пенсий в стране.

«Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придётся это решение принимать», — приводит её слова РИА Новости.

Голикова отметила, что, как предполагают новые изменения в пенсионной реформе, с 2019 года размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.

«Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице, то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчёт», — отметила она.

По словам вице-премьера, власти «готовы предъявить расчёт обществу, как только будут приняты соответствующие решения».

Ранее Голикова заявила, что законопроект о накопительной части пенсии может быть вынесен на общественное обсуждение осенью.

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