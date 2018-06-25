Скворцова рассказала о влиянии профессиональной активности на долголетие

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, комментируя инициативу правительства о внесении изменений в пенсионное законодательство, заявила, что профессиональная и физическая активность положительно воздействуют на долголетие.

«Мы можем оценивать влияние активности — профессиональной и физической — на долголетие. Безусловно, это воздействие работает в плюс», — цитирует Скворцову ТАСС.

Она пояснила, что люди, которые дольше находятся «в строю», как правило, по биологическому возрасту моложе тех, кто рано прекращает профессиональную деятельность.

Министр добавила, что, как свидетельствуют современные исследования ВОЗ, происходит тотальное омоложение людей. В 2013 году люди в 58 лет имеют тот же когнитивный уровень, что имели в 2003-м 50-летние.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что средний размер пенсии в России в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей.