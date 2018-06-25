Скворцова рассказала о влиянии профессиональной активности на долголетие
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«Мы можем оценивать влияние активности — профессиональной и физической — на долголетие. Безусловно, это воздействие работает в плюс», — цитирует Скворцову ТАСС.
Она пояснила, что люди, которые дольше находятся «в строю», как правило, по биологическому возрасту моложе тех, кто рано прекращает профессиональную деятельность.
Министр добавила, что, как свидетельствуют современные исследования ВОЗ, происходит тотальное омоложение людей. В 2013 году люди в 58 лет имеют тот же когнитивный уровень, что имели в 2003-м 50-летние.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что средний размер пенсии в России в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей.