Топилин назвал средний размер пенсии в 2019 году

Средний размер пенсии в России в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью газете «Известия».

По его словам, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей.

«Прибавка на 1 тыс. рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тыс. 400 рублей», — отметил глава ведомства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что годовой доход российского пенсионера в 2019 году вырастет примерно на 12 тыс. рублей.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, повышение затронет неработающих пенсионеров.