Топилин назвал средний размер пенсии в 2019 году
- РИА Новости
По его словам, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей.
«Прибавка на 1 тыс. рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тыс. 400 рублей», — отметил глава ведомства.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что годовой доход российского пенсионера в 2019 году вырастет примерно на 12 тыс. рублей.
Как пояснили в пресс-службе Минтруда, повышение затронет неработающих пенсионеров.