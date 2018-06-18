Следовавший в Петербург самолёт совершил аварийную посадку в Барнауле

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Самолёт, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

«Пострадавших нет, все пассажиры выведены из самолёта, размещены в здании аэропорта», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, к самолёту прибыли шесть единиц спецтехники и 20 специалистов.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

В мае в аэропорту Внуково совершил посадку самолёт, у которого при выполнении рейса Москва — Астрахань отказал правый двигатель.

Также URA.RU передавало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.

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