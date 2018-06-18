Следовавший в Петербург самолёт совершил аварийную посадку в Барнауле
«Пострадавших нет, все пассажиры выведены из самолёта, размещены в здании аэропорта», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, к самолёту прибыли шесть единиц спецтехники и 20 специалистов.
В настоящее время выясняются причины произошедшего.
В мае в аэропорту Внуково совершил посадку самолёт, у которого при выполнении рейса Москва — Астрахань отказал правый двигатель.
Также URA.RU передавало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.