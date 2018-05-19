Следовавший в Астрахань самолёт возвращается в Москву из-за отказа правого двигателя

Отказ правого двигателя произошёл у самолёта, выполнявшего рейс Москва — Астрахань, Boeing возвращается в аэропорт Внуково. Об этом сообщил представитель авиакомпании «Победа».

«Произошёл отказ правого двигателя при выполнении рейса в Астрахань, (самолёт) возвращается во «Внуково», — приводит сообщение РИА Новости. Согласно данным онлайн-табло авиакомпании, рейс DP163 вылетел из Москвы в 07:15. Ранее следовавший в Варшаву самолёт совершил аварийную посадку в Софии.