Следовавший в Астрахань самолёт возвращается в Москву из-за отказа правого двигателя

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Отказ правого двигателя произошёл у самолёта, выполнявшего рейс Москва — Астрахань, Boeing возвращается в аэропорт Внуково. Об этом сообщил представитель авиакомпании «Победа».

«Произошёл отказ правого двигателя при выполнении рейса в Астрахань, (самолёт) возвращается во «Внуково», — приводит сообщение РИА Новости.

Согласно данным онлайн-табло авиакомпании, рейс DP163 вылетел из Москвы в 07:15.

Ранее следовавший в Варшаву самолёт совершил аварийную посадку в Софии.

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