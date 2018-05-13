СМИ: Следовавший в Варшаву самолёт совершил аварийную посадку в Софии

Самолёт, выполнявший рейс с греческого острова Крит в Варшаву, совершил аварийную посадку в аэропорту болгарского города София.

AFP

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Об этом информирует RMF24. Как отмечается, причиной аварийной посадки стало повреждение иллюминатора в кабине пилотов. По уточнённым данным, посадка прошла успешно, никто не пострадал. Всего на борту находились порядка 180 человек. Ранее сообщалось, что самолёт Southwest Airlines совершил экстренную посадку из-за разбитого иллюминатора.