СМИ: Следовавший в Варшаву самолёт совершил аварийную посадку в Софии

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Самолёт, выполнявший рейс с греческого острова Крит в Варшаву, совершил аварийную посадку в аэропорту болгарского города София.
СМИ: Следовавший в Варшаву самолёт совершил аварийную посадку в Софии
  • AFP
  • © VALENTINA PETROVA

Об этом информирует RMF24.

Как отмечается, причиной аварийной посадки стало повреждение иллюминатора в кабине пилотов.

По уточнённым данным, посадка прошла успешно, никто не пострадал. Всего на борту находились порядка 180 человек.

Ранее сообщалось, что самолёт Southwest Airlines совершил экстренную посадку из-за разбитого иллюминатора.

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