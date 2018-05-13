СМИ: Следовавший в Варшаву самолёт совершил аварийную посадку в Софии
Самолёт, выполнявший рейс с греческого острова Крит в Варшаву, совершил аварийную посадку в аэропорту болгарского города София.
- AFP
- © VALENTINA PETROVA
Об этом информирует RMF24.
Как отмечается, причиной аварийной посадки стало повреждение иллюминатора в кабине пилотов.
По уточнённым данным, посадка прошла успешно, никто не пострадал. Всего на борту находились порядка 180 человек.
Ранее сообщалось, что самолёт Southwest Airlines совершил экстренную посадку из-за разбитого иллюминатора.
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