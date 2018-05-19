Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой самолёта во Внукове

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По факту аварийной посадки в аэропорту Внуково самолёта Boeing авиакомпании «Победа» организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой самолёта во Внукове
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой пассажирского самолёта в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении.

Утром 19 мая в аэропорту Внуково совершил посадку самолёт, у которого при выполнении рейса Москва — Астрахань отказал правый двигатель.

Также URA.RU передавало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.

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