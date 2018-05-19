Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой самолёта во Внукове
- globallookpress.com
- © Leonid Faerberg/Transport Photo Images
«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой пассажирского самолёта в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении.
Утром 19 мая в аэропорту Внуково совершил посадку самолёт, у которого при выполнении рейса Москва — Астрахань отказал правый двигатель.
Также URA.RU передавало, что в Казани самолёт экстренно приземлился из-за смерти одного из пассажиров.