В аэропорту Внуково совершил вынужденную посадку самолёт с отказавшим двигателем
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«Посадка выполнена. Резервный борт готовится к вылету в 9:40. Случай отказа двигателя произошёл впервые за все время полётов «Победы», — приводит РИА Новости слова представителя авиакомпании.
В результате инцидента никто из находившихся на борту пассажиров, порядка 170 человек, не пострадал, передаёт Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее стало известно, что следовавший в Астрахань самолёт возвращается в Москву из-за отказа правого двигателя.