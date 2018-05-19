В аэропорту Внуково совершил вынужденную посадку самолёт с отказавшим двигателем

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Самолёт авиакомпании «Победа», у которого при выполнении рейса Москва — Астрахань отказал правый двигатель, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково.
В аэропорту Внуково совершил вынужденную посадку самолёт с отказавшим двигателем
  • globallookpress.com
  • © Slavomir Kubes/CTK

«Посадка выполнена. Резервный борт готовится к вылету в 9:40. Случай отказа двигателя произошёл впервые за все время полётов «Победы», — приводит РИА Новости слова представителя авиакомпании.

В результате инцидента никто из находившихся на борту пассажиров, порядка 170 человек, не пострадал, передаёт Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее стало известно, что следовавший в Астрахань самолёт возвращается в Москву из-за отказа правого двигателя.

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