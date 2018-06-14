Правительство России 14 июня рассмотрит изменения в пенсионное законодательство
«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента может принять законопроект о повышении пенсионного возраста до конца весенней сессии.
При этом Володин не исключил, что правительство внесёт законопроект на рассмотрение 14 июня.