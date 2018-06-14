Правительство России 14 июня рассмотрит изменения в пенсионное законодательство

Правительство России в четверг, 14 июня, рассмотрит законопроект, который предполагает внесение изменений в законодательство России по вопросам назначения и выплаты пенсий. Об этом информирует пресс-служба кабмина.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», — цитирует сообщение РИА Новости. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента может принять законопроект о повышении пенсионного возраста до конца весенней сессии. При этом Володин не исключил, что правительство внесёт законопроект на рассмотрение 14 июня.