В Совфеде прокомментировали возможную пенсионную реформу

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН прокомментировал возможную пенсионную реформу в России.

По словам сенатора, какие бы цифры ни обсуждались, повышение пенсионного возраста должно происходить поэтапно.

«Эти цифры постоянно на слуху, значит, они ожидаемы. Их называют, но не называют темпов повышения. Сколько по времени будет проходить этот процесс — 10 лет, 12 лет, 17 лет? В некоторых странах это происходило за два-три месяца, где-то – за полгода», — сказал он.

Как полагает Рязанский, оценить эффективность реформы можно будет только тогда, когда правительство представит полный комплекс мер по улучшению качества жизни и пенсионного обеспечения.

«Пока мы не увидим весь пакет материалов с расчётами, мнением специалистов в здравоохранении, трудно о чём-то говорить. Хотя, на мой взгляд, повышение пенсионного возраста неизбежно», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что осторожно относится к повышению пенсионного возраста в стране.