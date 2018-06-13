Володин заявил, что в Госдуме не будут торопиться при рассмотрении пенсионной реформы

Если правительство в четверг, 14 июня, внесёт в Государственную думу проект закона о повышении пенсионного возраста, нижняя палата парламента успеет рассмотреть его в первом чтении до конца весенней сессии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Если правительство завтра рассматривает этот вопрос и вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку есть месяц. Мы можем спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем обсуждать его в летнее время и, соответственно, в сентябре при подготовке ко второму чтению», — сказал он.

При этом, по его словам, никто не собирается торопиться и нарушать регламент, а работу необходимо строить работу на основе федеральных законов и руководства Конституцией.

Ранее в комитете Совета Федерации по социальной политике прокомментировали НСН возможную пенсионную реформу.

Согласно опросу, существующие значения пенсионного возраста считают оптимальными 53% россиян. 35% опрошенных отметили, что пенсионный возраст нужно снизить. В среднем респонденты назвали оптимальным возрастом для выхода на пенсию 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.