В МВД заявили о получении ряда звонков о «минировании» Крымского моста

В адрес правоохранительных органов поступил ряд сообщений о якобы минировании Крымского моста. Об этом сообщил замначальника Главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов.

«Следует отметить, что ряд лиц пытаются дестабилизировать работу переправы — ряд анонимных сообщений и звонков поступил в наш адрес по поводу минирования транспортного перехода», — приводит его слова РИА Новости.

Бревнов добавил, что полиция уже установила личности двух граждан, сообщивших о якобы готовящихся терактах.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост.

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил заявление Мосийчука.