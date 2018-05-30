В МВД заявили о получении ряда звонков о «минировании» Крымского моста

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В адрес правоохранительных органов поступил ряд сообщений о якобы минировании Крымского моста. Об этом сообщил замначальника Главного управления на транспорте МВД России Александр Бревнов.
В МВД заявили о получении ряда звонков о «минировании» Крымского моста
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«Следует отметить, что ряд лиц пытаются дестабилизировать работу переправы — ряд анонимных сообщений и звонков поступил в наш адрес по поводу минирования транспортного перехода», — приводит его слова РИА Новости.

Бревнов добавил, что полиция уже установила личности двух граждан, сообщивших о якобы готовящихся терактах.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост.

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил заявление Мосийчука.

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