Глава Севастополя назвал открытие Крымского моста эпохальным событием

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников в беседе с kp.ru назвал открытие Крымского моста эпохальным историческим событием.

«Оно приведёт к увеличению туристического автомобильного потока. И накладывает на нас требования по скорейшему восстановлению и строительству инфраструктуры», — отметил он.

По его словам, всё заложено в федеральной целевой программе, и за последние полтора года регион продвинулся в этом направлении.

«Сейчас мы должны ускорить темпы, потому что объективно поток туристов возрастёт», — сказал Овсянников.

Ранее глава Минэкономразвития Республики Крым Наталья Чабан в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о перспективах экономики региона после запуска Крымского моста.