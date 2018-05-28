Награждённая медалью «За отвагу» учительница пермской школы рассказала об инциденте

Учительница пермской школы Наталия Шагулина в беседе с kp.ru рассказала, что ей трудно вспоминать произошедшее в учебном заведении в январе этого года.

«Мне очень сложно вспоминать те страшные мгновения. Я ни на секунду не теряла сознание и помню всё, что происходило со мной и детьми», — заявила она.

Шагулина поблагодарила врачей за то, что они спасли её и всех детей.

По словам учительницы, в такой критической ситуации человек испытывает настоящий страх и ужас, причём не только за себя.

Как утверждает Шагулина, она была в шоке, в состоянии страха, но когда узнала, что ранены девять детей, страх за них стал «просто диким».

«Помню, я изо всех сил старалась оставаться в сознании, чтобы успеть рассказать всё, что произошло», — отметила она.

Шагулина также сообщила, что в целом чувствует себя нормально, но лечение ещё будут продолжать.

«Препараты выписаны на полгода, что дальше — скажут врачи», — добавила она.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль «За отвагу» Наталии Шагулиной.

В январе в пермской школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия, пострадали 15 человек.

Шагулина в ходе инцидента получила 17 ножевых ранений. В феврале она была выписана из больницы, а 2 апреля вернулась к работе.