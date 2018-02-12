Пострадавшая при инциденте в пермской школе учительница выписана из больницы
Отмечается, что женщина выразила благодарность сотрудникам городской клинической больницы №4.
«Хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что спасли мне жизнь. Говорю спасибо всем сотрудникам», — подчёркивается в её письме.
По данным врачей, Шагулина чувствует себя хорошо.
19 января Наталию Шагулину перевели в отделение хирургии.
В январе в пермской школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия, пострадали 15 человек.