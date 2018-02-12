Пострадавшая при инциденте в пермской школе учительница выписана из больницы

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Учительница пермской школы №127 Наталия Шагулина, пострадавшая в результате инцидента с применением холодного оружия в образовательном учреждении, выписана из больницы. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Отмечается, что женщина выразила благодарность сотрудникам городской клинической больницы №4.

«Хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что спасли мне жизнь. Говорю спасибо всем сотрудникам», — подчёркивается в её письме.

По данным врачей, Шагулина чувствует себя хорошо.

19 января Наталию Шагулину перевели в отделение хирургии.

В январе в пермской школе между подростками произошла драка с применением холодного оружия, пострадали 15 человек. 

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