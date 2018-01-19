Пострадавшая при инциденте в пермской школе учительница переведена в отделение хирургии

Учительницу пермской школы №127 Наталию Шагулину, пострадавшую в результате инцидента с применением холодного оружия в образовательном учреждении, перевели в хирургическое отделение. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин.

«Ей стало лучше, она переведена из реанимации в хирургическое отделение. Состояние средней тяжести», — цитирует медика Интерфакс.

По его словам, напавшие на школу подростки, доставленные в эту же больницу, находятся в стабильном состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что Шагулина получила 17 ножевых ранений.

15 января в школе в Перми между подростками произошла драка с применением холодного оружия, пострадали 15 человек.

По последним данным, 10 пострадавших остаются в пермских больницах, ещё один проходит лечение в Москве.