Суд продлил арест братьям Магомедовым
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест Зиявудину Магомедову и Магомеду Магомедову на срок до 5 августа», — заявил судья.
Ранее стало известно, что суд арестовал счета группы «Сумма» по делу её совладельца Зиявудина Магомедова.
Впоследствии в «Сумме» уточнили, что арестованы счета только некоторых входящих в неё компаний.
11 мая Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.