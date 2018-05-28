Суд продлил арест братьям Магомедовым

Суд в Москве продлил арест совладельцам группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову до 5 августа. Об этом сообщает ТАСС.

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«Удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест Зиявудину Магомедову и Магомеду Магомедову на срок до 5 августа», — заявил судья. Ранее стало известно, что суд арестовал счета группы «Сумма» по делу её совладельца Зиявудина Магомедова. Впоследствии в «Сумме» уточнили, что арестованы счета только некоторых входящих в неё компаний. 11 мая Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.