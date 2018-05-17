Суд в Москве арестовал счета братьев Магомедовых
Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.
- Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов во время ходатайства следствия в Тверском суде
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.
«Судом наложен арест на их банковские счета», — сказала она.
Ранее сообщалось, что суд арестовал деньги Магомедовых.
31 марта братьев Магомедовых арестовали до 30 мая. 11 мая им предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.
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