Суд в Москве арестовал счета братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

«Судом наложен арест на их банковские счета», — сказала она.

Ранее сообщалось, что суд арестовал деньги Магомедовых.

31 марта братьев Магомедовых арестовали до 30 мая. 11 мая им предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.