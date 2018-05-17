Суд в Москве арестовал счета братьев Магомедовых

Короткая ссылка
Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.
Суд в Москве арестовал счета братьев Магомедовых
  • Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов во время ходатайства следствия в Тверском суде
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

«Судом наложен арест на их банковские счета», — сказала она.

Ранее сообщалось, что суд арестовал деньги Магомедовых.

31 марта братьев Магомедовых арестовали до 30 мая. 11 мая им предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных