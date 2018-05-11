МВД: братьям Магомедовым предъявлены обвинения

Совладельцам группы компаний «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщает РИА Новости, по словам Волк, Зиявудину Магомедову предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), ч. 4 ст. 160 УК России («Присвоение или растрата»), ч. 1 ст. 210 УК России («Организация преступного сообщества»).

Магомед Магомедов также обвиняется совершении преступлений, предусмотренных указанными статьями и ч. 2 ст. 222 УК России («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

Кроме того, обвинения в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества предъявлены главе компании «Интэкс» Артуру Максидову.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы наложил арест на деньги Магомедовых.

31 марта суд арестовал братьев Магомедовых на срок до 30 мая. По версии следствия, они незаконно присвоили более 2,5 млрд рублей.