Суд арестовал счета группы «Сумма» по делу её совладельца

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Суд арестовал счета группы «Сумма» по делу её совладельца Зиявудина Магомедова.
Суд арестовал счета группы «Сумма» по делу её совладельца
  • Магомед Магомедов. © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Викторию Цирюлик.

«Арестованы счета группы «Сумма», арестованы счета моего подзащитного», — сказала адвокат.

Сумма арестованных средств не уточняется.

17 мая были арестованы счета Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Они обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

Как ранее сообщил судья, Магомедовы обвиняются в шести эпизодах преступлений.

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