Суд арестовал счета группы «Сумма» по делу её совладельца Зиявудина Магомедова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Викторию Цирюлик.

«Арестованы счета группы «Сумма», арестованы счета моего подзащитного», — сказала адвокат.

Сумма арестованных средств не уточняется.

17 мая были арестованы счета Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Они обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

Как ранее сообщил судья, Магомедовы обвиняются в шести эпизодах преступлений.