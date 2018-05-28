Суд арестовал счета группы «Сумма» по делу её совладельца
- Магомед Магомедов. © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Викторию Цирюлик.
«Арестованы счета группы «Сумма», арестованы счета моего подзащитного», — сказала адвокат.
Сумма арестованных средств не уточняется.
17 мая были арестованы счета Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Они обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.
Как ранее сообщил судья, Магомедовы обвиняются в шести эпизодах преступлений.