Совладельцы группы «Сумма» обвиняются в совершении шести преступлений
Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов обвиняются в совершении шести преступлений в рамках возбуждённого в их отношении уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.
- Магомед Магомедов. © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в совершении шести преступлений», — сказал судья Алексей Криворучко.
Ранее суд в Москве арестовал счета совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
11 мая Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.
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