Совладельцы группы «Сумма» обвиняются в совершении шести преступлений

Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов обвиняются в совершении шести преступлений в рамках возбуждённого в их отношении уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

Магомед Магомедов. © Алексей Филиппов

РИА Новости

«Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в совершении шести преступлений», — сказал судья Алексей Криворучко. Ранее суд в Москве арестовал счета совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. 11 мая Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.