«Сумма» уточнила, что суд арестовал счета некоторых компаний группы

Представитель «Суммы» уточнил, что суд арестовал не счета группы, а лишь некоторых входящих в неё компаний.

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РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Суммы». «Адвокат говорила об аресте счетов некоторых активов», — сказал представитель. Ранее адвокат заявила, что суд арестовал счета группы «Сумма» по делу её совладельца Зиявудина Магомедова.