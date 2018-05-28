«Сумма» уточнила, что суд арестовал счета некоторых компаний группы

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Представитель «Суммы» уточнил, что суд арестовал не счета группы, а лишь некоторых входящих в неё компаний.
«Сумма» уточнила, что суд арестовал счета некоторых компаний группы
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Суммы».

«Адвокат говорила об аресте счетов некоторых активов», — сказал представитель.

Ранее адвокат заявила, что суд арестовал счета группы «Сумма» по делу её совладельца Зиявудина Магомедова.

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