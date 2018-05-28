«Сумма» уточнила, что суд арестовал счета некоторых компаний группы
Представитель «Суммы» уточнил, что суд арестовал не счета группы, а лишь некоторых входящих в неё компаний.
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Суммы».
«Адвокат говорила об аресте счетов некоторых активов», — сказал представитель.
Ранее адвокат заявила, что суд арестовал счета группы «Сумма» по делу её совладельца Зиявудина Магомедова.
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