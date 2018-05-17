Молодым врачам и учителям предлагают давать льготную ипотеку в сёлах

Молодым педагогам и медикам предлагают давать льготную ипотеку при покупке недвижимости в сельской местности и населённых пунктах с численностью населения до десяти тысяч человек. С соответствующей инициативой выступил Молодёжный парламент при Госдуме, сообщила RT его председатель Мария Воропаева.

Воропаева убеждена, что льготную ставку по ипотеке для молодых учителей и врачей следует установить на уровне 6% годовых.

По задумке авторов инициативы, для получения такого кредита к специалисту будут предъявлены три требования: он должен заключить трудовой договор в течение пяти лет после окончания вуза, иметь профильный опыт работы более одного года и желать приобрести недвижимость в населённом пункте с численностью населения до десяти тысяч человек.

«Это нужно прежде всего для поддержки молодых специалистов педагогического и медицинского профиля. Чтобы те молодые люди, которые заканчивает учёбу по упомянутым направлениям, могли работать по специальности и понимали: государство может им помочь в решении жилищных проблем. И самое важное — таким образом мы можем привлекать молодые кадры с опытом работы в малые населённые пункты, где наблюдается острая потребность в таких специалистах», — сказала Воропаева.

Она добавила, что предлагается внести соответствующие изменения в федеральные законы «Об образовании» и «Об основах охраны здоровья граждан».

Идею планируется представить на совместном заседании Молодёжного парламента и Палаты молодых законодателей, которое пройдёт в Госдуме 18 мая.

По данным Центробанка, в феврале 2018 года средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях составила 9,75%.

Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой внедрить в стране систему государственной поддержки граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия.